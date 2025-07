Bahnhof Sterzing-Pfitsch: Start der Arbeiten für barrierefreien Zugang

Am 10. Juli wurde am Bahnhof Sterzing-Pfitsch mit den Arbeiten begonnen, die zum Abbau von architektonischen Barrieren führen. (Foto: LPA/Ivan Brentegani)

Von: luk

Sterzing – Das Land investiert weiter in eine nachhaltige Mobilität und in den Abbau architektonischer Barrieren: Am 10. Juli sind die Arbeiten für die Verlängerung der Unterführung des Bahnsteigs 1 am Bahnhof Sterzing-Pfitsch aufgenommen worden.

Gemeinsam mit Susanna Borelli, der Verantwortlichen für die Investitionen in Bahnhofsinfrastrukturen in Norditalien des Schienennetzbetreibers RFI, Vertretungen der angrenzenden Gemeinden und von Seniorenvereinigungen hat Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider sich vor Ort ein Bild der Arbeiten gemacht. “Auch große Ziele beginnen mit kleineren Arbeiten wie diesen: Unsere Ziele der Intermodalität und des Abbaus architektonischer Barrieren wollen wir verwirklichen, um allen Menschen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu ermöglichen”, betonte Alfreider dabei.

Nach den vorbereitenden Arbeiten, sprich der Vermessung, Vorbereitung des Geländes, Aushub und Abriss, folgt nun der Bau von Mikropfählen und Randsteinen sowie Stabilisierungsarbeiten. Diese Arbeiten werden mit der Abdichtung und schließlich mit der Fertigstellung und dem Ausbau des Gehweges abgeschlossen.

Susanna Borelli nannte das Investitionsvolumen von zwei Millionen Euro, die von RFI im Rahmen der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Eisenbahnnetz und dem Land Südtirol bereitgestellt werden.