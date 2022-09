Bahnt sich eine neue Corona-Welle an?

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 282 PCR-Tests untersucht und dabei acht Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 843 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz schießt damit auf 507 hoch.

Auch in den Krankenhäusern steigen die Zahlen weiter an. Mit Stand von Montag wurden in Südtirol 76 Covid-Patienten ärztlich betreut – vier davon auf der Intensivstation.

Seit gestern gab es keine weiteren Covid-Todesfälle.

3.186 Südtiroler sind nunmehr aber wieder in Quarantäne.

Bisher (27.09) wurden insgesamt 916.049 Abstriche untersucht, die von 857.727 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (26.09): 282

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 8

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 262.522

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 916.049

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.112.896

Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.513.533

Durchgeführte Antigentests gestern: 2.976

Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 217

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 843 davon durch Nasenantigentest 92

Anzahl der positiv Getesteten vom 26.09 nach Altersgruppen:

0-9: 36 = 4,23%

10-19: 62 = 7,29%

20-29: 65 = 7,64%

30-39: 103 = 12,1%

40-49: 162 = 19,04%

50-59: 191 = 22,44%

60-69: 98 = 11,52%

70-79: 66 = 7,76%

80-89: 55 = 6,46%

90-99: 13 = 1,53%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 851 = 100%

Weitere Daten

Verstorbene: 1.542 Personen (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3.186

Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 367.281

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 370.467

Geheilte Personen insgesamt: 257.794 (+186)