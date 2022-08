Bankomat-Hacker: Carabinieri suchen noch nach drei Verdächtigen

Bozen – Die Carabinieri suchen weiter fieberhaft nach drei Männern, die bei den Hackerangriffen auf Bankfilialen in Südtirol eine führende Rolle hatten. Das berichtet die Zeitung Alto Adige.

Die Männer sind untergetaucht, gegen sie liegt einen Haftbefehl vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Bandenbildung, mehrfach erschwerten Diebstahl und wegen des widerrechtlichen Zugriffs auf ein Datennetz.

Vor einer Woche hatten die Carabinieri eine Hackergruppe ausgeforscht, die für mehrere Raubüberfälle auf Bankomatschalter und andere Diebstähle verantwortlich war, in Südtirol, aber auch Brescia, Vicenza und Mantua. Die Täter haben kleine Öffnungen in die Automaten gebohrt, um an die Kabel im Inneren der Maschine zu gelangen. Diese wurden über einen Laptop angeschlossen und der Automat angewiesen, das Geld im Depot zu entleeren.

In Bozen wurde ein Mann festgenommen. 13 Personen wurden ins Ermittlungsregister eingetragen. Insgesamt soll die Bande laut den Carabinieri elf Bankomatschalter geleert und dabei knapp 200.000 Euro erbeutet haben.