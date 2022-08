Bankomatschalter gehackt: Bande im Visier der Carabinieri

Bozen – Die Bozner Carabinieri haben einen Mann aus Moldawien verhaftet. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges: Die Ermittler sind einer Bande auf der Spur, die für elf Anschläge auf Bankomatschalter in Südtirol sowie in den Provinzen Brescia, Vicenza und Mantua verantwortlich sein soll.

Im Rahmen der Operation „Jackpotting“ waren Ermittlungen gegen 13 Personen aufgenommen worden. Nun haben die Carabinieri neun Durchsuchungsbefehle gegenüber sieben Personen ausgeführt.

Ein besonderes Kennzeichen der Bande war: Die Bankomatschalter wurden nicht gesprengt, sondern regelrecht gehackt. Über kleine Öffnungen gelangten die Kriminellen zu den Kabeln der Schalter und schlossen diese an eigene Laptops und Tablets an: Auf diese Weise konnte das Sicherheitssystem umgangen werden und die Hacker übernahmen die Kontrolle. Die Täter waren in der Lage, das gesamte Bargeld abzuheben, das sich in dem Automaten befand.

Weil kein Sprengstoff verwendet wurde, erregten die Coups viel weniger Aufmerksamkeit. Die Verantwortlichen der Bankfilialen bemerkten erst am Tag darauf, dass etwas nicht stimmte.

Wie die Carabinieri mitteilen, sollen die Täter zahlreiche Lokalaugenscheine im gesamten Nordosten Italiens durchgeführt haben, um „geeignete“ Bankomatschalter zu finden, die ausgenommen werden sollten. In einigen Fällen sollen auch junge Frauen die Lokalaugenscheine durchgeführt haben: Die unscheinbaren Damen hatten die Aufgabe, sich in den einzelnen Banken umzusehen und mit dem Handy Fotos und Videos von Bankomatschaltern und Überwachungskameras anzufertigen, ohne Verdacht zu erregen.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen bereits im Sommer 2021 aufgenommen, nachdem mehrere Bankomatschalter in Südtirol geplündert worden waren – unter anderem in Riffian, Vahrn, Montan, Klobenstein, Neumarkt und Deutschnofen.

Im Rahmen der Ermittlungen haben die Ordnungshüter mit den Sicherheitsabteilungen der einzelnen Banken zusammengearbeitet. Auf diese Weise konnten mehrere technische Geräte sichergestellt werden, die die Täter bei ihrer Flucht zurücklassen mussten. Diese Geräte wurden darauf in Rom analysiert.

Anschließend haben die Carabinieri Telefonkarten sowie Bilder von Überwachungskameras überprüft und konnten die Bewegungen der Bande genau nachvollziehen. Im Rahmen der eben erfolgten Wohnungsdurchsuchungen in Südtirol sowie in den Provinzen Padua und Vercelli konnte eine beachtliche Menge an Beweismaterial sichergestellt werden: Unter anderem handelt es sich um Laptops und Smartphones sowie um spezielle Kabel, die dazu dienen, Computer an Bankomatschalter anzuschließen, aber auch um Einbruchswerkzeug und Kleidungsstücke, um sich zu vermummen.

Die Carabinieri haben außerdem ein Apparat beschlagnahmt, das es ermöglicht, Funkfrequenzen von Überwachungskameras und GPS-Geräten zu stören.