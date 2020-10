Baum stürzte in NÖ auf wandernde Familie: Vierjährige tot

In Niederösterreich hat der am Samstag herrschende Sturm ein Menschenleben gefordert. In Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) war am Nachmittag eine 72-jährige Großmutter mit ihren drei Enkeln auf einer Wanderung im Mendlingtal unterwegs. Dabei dürfte eine Windböe eine Fichte entwurzelt haben, die auf die Wandergruppe stürzte. Ein vierjähriges Mädchen wurde von dem Baum getroffen und starb, bestätigte die Polizei am Sonntag einen Bericht von noe.ORF.at.

Der Erlebnisweg im Mendlingtal sei Samstagvormittag wegen des Sturms geschlossen gewesen. Als der Wind nachließ, wurde der Zugang wieder geöffnet. “Dann ist völlig überraschend eine auffrischende Böe, ein Starkwind, eingezogen und hat mehrere gesunde Bäume geknickt”, sagte Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP) gegenüber dem ORF.