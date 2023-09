Bedenklicher Todesfall in Salzburger Wohnung geklärt

Eine männliche Leiche ist am Mittwochnachmittag in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg aufgefunden worden. Da der Todesfall zunächst nicht ganz unbedenklich war, wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet. Nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass keine Anzeichen auf Fremdverschulden oder Fremdeinwirkung festgestellt wurden. “Es wird daher von einem natürlichen Todesfall ausgegangen”, hieß es.

Die Polizei setze keine weiteren Ermittlungsschritte, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg. Medienberichten zufolge war der Mann schon längere Zeit nicht mehr gesehen worden, auch habe er sich eine Zeit lang nicht mehr gemeldet. Deshalb wurde die Wohnung am Franz-Hinterholzer-Kai geöffnet. Dort wurde der Tote entdeckt.