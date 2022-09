“Benno hätte nicht unbehandelt bleiben dürfen”

Bozen – Im Mordfall Neumair ist am Dienstagvormittag der Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair fortgesetzt worden. Am gestrigen Montag hat erstmals der Tatverdächtige vor Gericht ausgesagt. Dabei wich er Fragen aus, beantwortete sie gar nicht und gab sich teilweise arrogant. Er hat auf die Fragen der Anwälte zum Teil ungehalten reagiert und wurde von Richter Carlo Busato mehrere Male zur Mäßigung ermahnt. Seine Schwester Madè Neumair sprach danach davon, dass sie betroffen sei. Sie habe ihren Bruder so erlebt, wie sie ihn kenne.

Heute begann der Prozesstag mit der Befragung von Benno Neumairs Tante, Elisabetta Perselli. Sie ging weit in die Vergangenheit zurück und erzählte über familiäre Gegebenheiten, Probleme und Charakterzüge der jeweiligen Personen.

Sie sprach auch davon, dass ihre Schwester Laura Madè Neumair bevorzugt habe. Ein Konflikt zwischen den Geschwistern sei damit programmiert gewesen. Immer wieder habe es Perioden gegeben, wo sie wenig oder kaum Kontakt mit ihrer Schwester gehabt habe. Das sei auch der Grund, warum sie nichts von der psychischen Erkrankung ihres Neffen gewusst habe und sie ihm bis zuletzt Glauben geschenkt hat.

Nun mache sie sich Vorwürfe und frage sich, wie es so weit kommen konnte. Die Frage warum – auch sie selbst – Benno Neumair nicht geholfen habe, beschäftige sie, so Elisabetta Perselli. Er hätte nach den Vorfällen in Ulm nicht unbehandelt bleiben dürfen. So etwas könne man nicht zu Hause auskurieren.

Nach der Anhörung von Elisabetta Perselli werden weitere Gutachter in den Zeugenstand gerufen.