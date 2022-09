“Benno Neumair ist explodiert”

Bozen – In Bozen ist heute der Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair fortgeführt worden. Ihm wird bekanntlich vorgeworfen, seine Eltern am 4. Jänner 2021 in ihrer Wohnung in Bozen ermordet und ihre Leichen dann in die Etsch geworfen zu haben. Der 31-Jährige hat ein Geständnis abgelegt. Im Prozess soll vor allem die Frage geklärt werden, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war und inwieweit die Tat geplant war.

Dazu schildern beim heutigen Prozesstag die Gutachter der Verteidigung ihre Einschätzung zum psychischen Zustand von Benno Neumair, als er seine Eltern erdrosselte.

Der psychiatrische Neurowissenschaftler Pietro Pietrini konstatiert Benno Neumair eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bereits in seiner Kindheit ihren Anfang genommen hat. Dabei beruft er sich laut Medienberichten auch auf die Aussagen der bisherigen Zeugen zum Verhalten des Angeklagten in seiner Kindheit. Das Testosteron, das Benno Neumair zu sich genommen hat, fördere zudem aggressives Verhalten, so Pietrini.

Im Dezember kurz vor den Morden und einige Monate nach dem Vorfall in Ulm sei Benno Neumair fragil und auf der Kippe gewesen. Es sei eine kritische Phase gewesen, so Pietrini, der eine eingeschränkte Willensfähigkeit im Moment des Mordes an seinem Vater vorliegen sieht. Benno Neumair sei explodiert aufgrund seiner Borderline-Störung. Ohne diese Störung wäre der Streit mit seinem Vater am Nachmittag des 4. Jänner eine normale Meinungsverschiedenheit geblieben, so der Neurowissenschaftler.