Bergbau-Unglück im Nordwesten Pakistans: 19 Tote

In Pakistan sind bei einem Unglück in einem Marmorsteinwerk mindestens 19 Bergarbeiter gestorben. Geröll stürzte plötzlich auf die Arbeiter in der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa und blockierte einen Stollen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Etwa 20 weitere eingeschlossene Arbeiter werden noch in dem Steinwerk vermutet.

Von: APA/dpa