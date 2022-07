Berufsfahrer betrunken am Steuer erwischt

Lkw fuhr in Schlangenlinien auf der A22

Bozen – Die Straßenpolizei hat am Wochenende 88 Verletzungen des Verkehrskodex geahndet. Augenmerk wurde vor allem auf Trunkenheit am Steuer gelegt.

Am Freitag gegen 18.00 Uhr hielten die Ordnungshüter auf der Jaufenpassstraße einen 44-Jährigen in einem Instandhaltungsfahrzeug auf. Das Testergebnis verriet: Der Mann hatte Alkohol getrunken. Zwar wurde das Limit von einem Promille nicht überschritten, doch für Berufsfahrer gilt ein absolutes Alkoholverbot am Steuer.

Dem Lenker wurden fünf Führerscheinpunkte abgezogen. Außerdem muss er eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 168 Euro zahlen.

In der Nacht auf Samstag hat die Straßenpolizei hingegen auf einer Raststätte der Brennerautobahn im Eisacktal einen 29-jährigen Lkw-Lenker kontrolliert. Weil er knapp einen Promille Alkohol im Blut intus hatte, wurde er wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt.

Bereits vor mehreren Tagen hatte die Straßenpolizei einen Lkw auf der Südspur der Brennerautobahn im Gemeindegebiet von Lajen aufgehalten. Das Fahrzeug war in Schlangenlinien unterwegs gewesen.

Der 49-jährlige Lenker aus Litauen hatte über 1,5 Promille im Blut, wie ein Atemtestgerät verriet. Der Mann verweigerte einen weiteren, exakteren Alkoholtest und wurde deshalb angezeigt.

In der Fahrerkabine stellten die Beamten mehrere Alkoholflaschen sicher.