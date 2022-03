Betrug mit Kryptowährungen: Unterlandler verliert 60.000 Euro

Neumarkt – Ein 80-jähriger Mann aus dem Unterland ist Betrügern auf den Leim gegangen und hat dabei seine Ersparnisse in Höhe von 60.000 Euro verloren. Er wollte das Geld investieren, um mit dem erhofften Gewinn seinen Enkeln über die nächsten Jahre finanziell unter die Arme greifen zu können.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde der Senior auf seiner Festnetznummer kontaktiert. Die Stimme am anderen Ende machte ihm eine Online-Trading-Plattform schmackhaft. In der Erwartung lukrativer Gewinne willigte der 80-Jährige ein und überwies 60.000 Euro. Das Geld wurde vom Broker – ohne sein Wissen – in Kryptowährungen investiert. Doch schon bald schöpfte der Unterlandler Verdacht und forderte die Rückgabe seines Vermögens. Da war es jedoch schon zu spät.

Das Europäische Verbraucherzentrum erklärt, dass es bei diesen Überweisungen in der Welt der Kryptowährungen schwierig ist, eine Nachverfolgung herzustellen. Spuren könnten sehr leicht verwischt werden. Der betrogene Herr hat dennoch Anzeige erstattet und hofft nun, doch noch sein Geld wiederzusehen.

Wie das EVZ in dem Bericht weiter zitiert wird, sei der Mann in der Region Trentino-Südtirol nicht allein. Auch andere Menschen seien auf die Betrüger reingefallen – manche sogar zwei Mal. Denn nach mehreren Monaten hätten sie ihre Opfer erneut kontaktiert. Ihr verloren geglaubtes Kapital sei auf ausländischen Konten aufgetaucht, erklären sie. Mit der Überweisung einer weiteren Summe könne man es loslösen. Tatsächlich haben manche Opfer diesen Worten geglaubt und weiteres Geld verloren.

Die Verbraucherschützer raten dazu, sehr vorsichtig zu sein. Spätestens sobald Geldüberweisungen in Zusammenhang mit Kryptowährungen eingefordert werden, sollte man hellhörig werden.