Betrunkener Rumäne auf A1 von Auto erfasst und getötet

Ein Rumäne ist in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet von Oed-Öhling (Bezirk Amstetten) von einem Auto erfasst und getötet worden. Eine Oberösterreicherin, die in Richtung Wien unterwegs war, konnte den Zusammenstoß mit dem Alkoholisierten trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nicht verhindern. Der 34-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann war in Fahrtrichtung Salzburg als Mitfahrer in einem Kombi-Wagen mit moldawischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Nach einem Stopp in einer Pannenbucht kurz vor der Anschlussstelle Oed verließ er das Fahrzeug.

Der Alkoholisierte rannte demnach für die anderen Autoinsassen völlig unerwartet über die gesamte Richtungsfahrbahn Salzburg. Er überkletterte die Mittelleitwand aus Beton und rannte weiter über die Richtungsfahrbahn Wien.

Dort wurde er kurz nach 21.30 Uhr vom Auto der Innviertlerin erfasst. Für den Rumänen kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion. Die 33-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Ried im Innkreis erlitt einen Schock.