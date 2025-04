Betrunkener Wiener Fiaker-Fahrer gleich zweimal erwischt

Von: apa

Ein Fiaker abseits der erlaubten Routen hat am Donnerstag auf der Donauufer Autobahn (A22) für einen Einsatz der Wiener Landesverkehrsabteilung gesorgt. Die Beamten leiteten den Kutscher, der sich laut eigenen Angaben verirrt hatte, auf Höhe des Knotens Kaisermühlen von der Autobahn. Bei der Anhaltung stellten die Beamten fest, dass der vom rechten Weg abgekommene Mann 1,7 Promille intus hatte. Nur Stunden später wurde er erneut erwischt – und hatte noch mehr “getankt”.

Zum ersten Einsatz kam es laut Polizeisprecherin Julia Schick, die einen entsprechenden “heute.at”-Bericht gegenüber der APA bestätigte, gegen 11.00 Uhr. Aufgefahren war der 64-jährige Ungar demnach beim Knoten Kaisermühlen. Er wurde nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung angezeigt, die Beamten meldeten den Vorfall außerdem der MA 65, die unter anderem für das Wiener Fiaker- und Pferdemietwagengesetz zuständig ist.

Weitere Anhaltung mit E-Oldtimer

Gegen 14.30 Uhr wurde der Ungar erneut am Steuer angehalten – diesmal am Heldenplatz in der Innenstadt und ohne Pferdegespann, sondern mit einem Elektro-Gefährt, wie sie in Wien seit einigen Jahren ebenfalls für Touristentouren zum Einsatz kommen. Laut “oe24.at” habe es sich um einen E-Oldtimer gehandelt.

Diesmal stellten die Polizisten sogar eine Alkoholisierung von 1,9 Promille fest, sagte die Sprecherin zur APA. “Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, die Schlüssel wurden abgenommen, und er wurde auf freiem Fuß angezeigt”, zum zweiten Mal an diesem Tag.