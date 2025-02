Beyoncé gewinnt als erste Schwarze Country-Grammy

Von: APA/dpa

Die US-Sängerin Beyoncé Knowles ist die erste Schwarze, die den Grammy für das beste Country-Album des Jahres gewonnen hat. Sie erhielt den Musikpreis für “Cowboy Carter”, auf dem unter anderem die Single “Texas Hold ‘Em” zu hören ist. Taylor Swift übergab ihr auf der Bühne den Preis.

Beyoncé setzte sich unter anderem gegen Chris Stapleton und Kacey Musgraves durch, die bereits zwei Mal in dieser Kategorie gewonnen hatte. Zu den bisherigen Preisträgern für das beste Country-Album zählen unter anderem Johnny Cash, Shania Twain und Taylor Swift.

Beyoncé ist für “Cowboy Carter” auch in der Kategorie “Album des Jahres” nominiert – es wäre ihre erste Auszeichnung in dieser Sparte. Die Musikerin hatte bereits vor der diesjährigen Verleihung 32 Grammy-Trophäen im Laufe ihrer Karriere gewinnen können – und damit mehr als jeder andere Star in der Geschichte der Musikpreise. Die Grammys werden in mehr als 90 Kategorien vergeben.

Erste Grammys gehen an Sabrina Carpenter und Hans Zimmer

Shootingstar Sabrina Carpenter, Filmkomponist Hans Zimmer und der Ende Dezember verstorbene US-Präsident Jimmy Carter wurden ebenfalls ausgezeichnet. Carpenter erhielt für “Espresso” den Musikpreis als beste Pop Solo Performance und für die beste Remix-Aufnahme.

Hans Zimmer bekam für seine Arbeit am zweiten Teil des Blockbusters “Dune” einen Grammy für die beste Musik für visuelle Medien wie Filme und TV-Serien. Jimmy Carter erhielt den Grammy für das beste Hörbuch des Jahres. Der Ende Dezember verstorbene Ex-Präsident hatte seine Bibelstunde “Last Sundays in Plains” selbst eingesprochen. Die American-Roots-Künstlerin Sierra Ferrell wurde direkt mit vier Grammys ausgezeichnet.

