Bezos lange Hochzeitsfeier mit Maskenball zu Ende gegangen

Von: apa

Mit einem großen Maskenball im venezianischen Stil des 18. Jahrhunderts sind am Samstagabend in Venedig die dreitägigen, prunkvollen Hochzeitsfeierlichkeiten des US-Milliardärs Jeff Bezos und seiner Frau Lauren Sánchez zu Ende gegangen. Mit dem Ball auf einem ehemaligen Werftgelände im Viertel Arsenale, einem historischen Areal aus der Blütezeit der Republik Venedig, verabschiedete sich das frischvermählte Ehepaar von rund 200 prominenten Gästen.

Auch dieses Event – ebenso wie die Feier am Freitagabend auf der Insel San Giorgio vor dem Markusplatz – war exklusiv und streng abgeschirmt. Die Gäste wurden gebeten, keine Fotos oder Videos zu machen, wie Medien berichteten. Das Abschlussfest galt als Hommage an die Tradition des venezianischen Karnevals und den Glanz der einstigen Republik – mit prunkvollen Gewändern, auffälligen Perücken und Tänzerinnen. Das Arsenale war in den vergangenen Jahren mehrfach Schauplatz spektakulärer Karnevalsaufführungen – mit Performances von Künstlern direkt auf dem Wasser.

Menü bestand ausschließlich aus venezianischen Spezialitäten

Das Menü des Abendessens bestand ausschließlich aus venezianischen Spezialitäten, darunter Bigoli in Salsa (dicke Nudeln mit Sardellensauce), Tintenfische in Tomatensauce, der für Venezianer unverzichtbare Baccalà (Stockfisch) und das Dessert Tiramisù. Ein Rätsel bleibt der im Vorfeld angekündigte Auftritt von Lady Gaga und Elton John – beide erschienen nicht. Die Stimmung des Ehepaars Bezos soll dies jedoch nicht getrübt haben. Per Wassertaxi erreichten Bezos und Sánchez das Arsenale – sie kamen winkend aus dem Sieben-Sterne-Hotel Aman, warfen Schaulustigen Kusshände zu und erfreuten die wartenden Fotografen mit einem Kuss.

Kaum jemandem entging, dass sich die Braut inzwischen bereits als Lauren Bezos Sánchez präsentiert. Der Namenswechsel in den sozialen Medien erfolgte prompt – noch während auf der Insel San Giorgio in der Nacht auf Samstag die Hochzeitsfeier im Gang war. Auf ihren sozialen Netzwerken postete “Lady Amazon” Fotos ihres Hochzeitskleids des Mailänder Modehauses Dolce & Gabbana, das exklusiv für das Modemagazin Vogue entworfen wurde. Am Finger trug die Braut einen neuen 40-Karat-Diamantring, dazu Ohrringe mit vier Diamanten, aus einem einzigen Stein geschliffen, sowie ein Perlenarmband mit den neuen Initialen “LB”.

Letzter Tag der Feierlichkeiten von Protesten überschattet

Der letzte Tag der Feierlichkeiten wurde wie erwartet von Protesten überschattet. Mindestens 500 Menschen demonstrierten gegen die Luxushochzeit. Mit Slogans wie “Bezos, raus aus der Lagune” zogen die Demonstrierenden durch das historische Zentrum der von Übertourismus und Umweltproblemen geplagten Stadt. Auf der berühmten Rialtobrücke über dem Canal Grande zündeten Aktivistinnen und Aktivisten Rauchbomben und entrollten ein riesiges Banner mit der Aufschrift “No Space for Bezos”. Bei der Demonstration am Samstag trugen Teilnehmer zudem Schilder mit Aufschriften wie “Eat the Rich”.

Die Kritik richtete sich nicht nur gegen Bezos, sondern auch gegen den als “korrupt” bezeichneten Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, der aus Sicht der Protestierenden die Interessen der Stadtbevölkerung den Superreichen opfere. Brugnaro wies die Vorwürfe umgehend zurück und erklärte, die Bezos-Hochzeit sei eine großartige Werbung für die Lagunenstadt.

Als Reaktion auf die Kritik an seiner Luxushochzeit kündigte Bezos eine Spende in der Höhe von drei Millionen Euro zugunsten von Institutionen an, die sich dem Schutz Venedigs widmen – darunter auch das UNESCO-Büro der Stadt. Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt. Italiens Kulturministerin Daniela Santanchè bezifferte den wirtschaftlichen Gesamteffekt der Hochzeit auf 950 Millionen Euro. Sie erklärte, das Ereignis werde auf entscheidende Weise zur Belebung des gehobenen Tourismussegments beitragen.

Lunch auf Insel San Giovanni Evangelista

Nachdem die meisten prominenten Gäste bereits die Stadt verlassen hatten, unternahm das Ehepaar Bezos einen Ausflug zu den Inseln der Lagune. Erste Station war eine historische Glasbläserei auf der Insel Murano – die Glasmanufaktur Amadi -, die zuvor bereits von befreundeten Gästen wie Ivanka Trump besucht worden war. Anschließend standen Besuche auf den Inseln Torcello und San Giovanni Evangelista auf dem Programm.

Letztere war einst Standort eines Klosters. Heute befindet sich dort die prächtige Villa Baslini, die sich für exklusive Veranstaltungen mieten lässt. Die Villa verfügt über einen Garten mit Pool, wo dem Bezos-Paar und ihren Gästen ein Lunch serviert wurde – zubereitet vom renommierten Restaurant Venissa auf Torcello, das nicht nur für seine Küche, sondern auch für seinen eigenen Weinberg und die Weinproduktion bekannt ist. Parallel dazu wurde eine Schaumparty im Pool organisiert – offenbar für die Kinder der hochkarätigen Gäste.

Die Abreise des Ehepaars Bezos aus Venedig ist am Sonntagnachmittag vorgesehen. Das Paar sollte zum Flughafen Nicelli auf dem Lido von Venedig gebracht werden, um dort an Bord eines Helikopters zu gehen. Lauren Sánchez Bezos, die auch Pilotin ist, soll selbst am Steuer sitzen. Nach etwa einer Stunde Flug ist die Landung in Kroatien geplant. Dort soll das Paar an Bord der “Abeona” gehen, einem Tender, der sie zur Jacht “Koru” vor der Küste von Umag bringen sollte.