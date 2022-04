Bittere Entdeckung für Bozner Gastronom

Bozen – Im Zentrum von Bozen haben erneut skrupellose Einbrecher zugeschlagen. Beim Lokal “Pizza Pazza” unweit des Waltherplatzes konnten die Übeltäter in der Nacht auf Donnerstag rund 1.000 Euro in bar erbeuten. Dafür haben sie einen Sachschaden angerichtet, der um ein Vielfaches höher liegen dürfte.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat der Betreiber des Lokals, Gul Kerim, am Donnerstagfrüh den Vorfall entdeckt und gemeldet. Die Kriminellen haben das geschlossene Eisengitter geknackt und sind dann über ein Fenster in das Innere des Gastronomiebetriebes eingedrungen. Dort haben sie sich dann an der Registrierkasse zu schaffen gemacht.

Von den Überwachungskameras ließen sich die Täter nicht abschrecken. Sie haben sich vermummt und blieben so unerkannt. Kerim erklärt nach dem bitteren Vorfall, dass die Situation immer schlimmer werde. Sie Situation sei nicht mehr tragbar.