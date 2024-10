Mutter in großer Sorge nach blutiger Schlägerei in Bozen

Von: mk

Bozen – Ein junger Mann ist vor einer Diskothek in Bozen von drei Männern brutal zusammengeschlagen worden. Er erlitt schwere Verletzungen, darunter einen dreifachen Kieferbruch. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Der 22-Jährige, der Italiener mit mazedonischen Wurzeln ist, lag nach dem Angriff blutend und bewusstlos am Boden. Sein Körper war mit blauen Flecken übersät. Grund für die Auseinandersetzung soll der Streit um eine Frau gewesen sein.

Freunde haben den 22-Jährigen gefunden und nach Hause gebracht. Seine erschrockene Mutter zögerte nicht weiter und brachte ihn sofort in die Notaufnahme ins Bozner Krankenhaus. Nach der Behandlung wurde er wieder nach Haus entlassen – mit der Empfehlung, sich einen Eisbeutel auf die geschwollene Wange zu legen.

Weil die Mutter jedoch eine schwerwiegendere Verletzung vermutete, suchte sie mit ihrem Sohn in der Nacht auf Sonntag das Krankenhaus in Trient auf, um sich eine zweite ärztliche Meinung einzuholen. Nachdem die beiden gegen 1.00 Uhr in der Früh dort eingetroffen waren, wurde der 22-Jährige eingehend untersucht.

Schließlich hat man den jungen Mann in der kieferchirurgischen Abteilung aufgenommen, um ihn darauf zu operieren. Aufgrund der starken Schwellung wurde der Eingriff jedoch verschoben, berichtete die Zeitung Alto Adige am Dienstag. Die Ärzte in Trient rechnen mit einer Genesungszeit von mindestens 30 Tagen.

Weil für eine Strafverfolgung von Amts wegen mindestens 40 Tage Genesungszeit nötig sind, hat die Mutter Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Täter wurden als albanische Staatsbürger beschrieben. Die Mutter befürchtet, dass die Auseinandersetzung noch schlimmer hätte enden können.