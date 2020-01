Blutiger Unfall in Südtirol: Noch nicht alle Opfer identifiziert

Noch nicht alle der sechs Opfer konnten nach dem Unfall in Südtirol mit sechs Toten identifiziert werden, da nicht alle einen Ausweis bei sich hatten, hieß es am Sonntag bei der Pressekonferenz in Luttach. Die Reisegruppe dürfte aber aus Norddeutschland stammen. Nähere Details zum Unfallhergang wollte man zunächst noch nicht bekannt geben, da die Ermittlungen noch laufen.

Auch zum Unfalllenker gab es vorerst noch keine weiteren Informationen. Bekannt war bereits, dass es sich um einen 28-jährigen Einheimischen handeln dürfte. Er wies angeblich einen hohen Alkoholwert im Blut auf. Der Südtiroler, der mit einem Audi TT in die Menschenmenge gerast war, wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Ein Feuerwehrmann erzählt am Rande der Pressekonferenz, dass der Wagen eine sehr hohe Geschwindigkeit gehabt haben musste. Das Auto sei nämlich sehr stark beschädigt und die Trümmerteile waren laut dem Feuerwehrmann in einem großen Umkreis verteilt.

Die Reisegruppe war gerade von einem Abend in einem Lokal zurückgekommen, als das Unglück passierte. Kurz nachdem die Deutschen etwas außerhalb der Ortschaft aus ihrem Bus ausgestiegen waren und die Straße überqueren wollten, um zu ihrer Unterkunft zu kommen, raste der 28-Jährige in die Menschenmenge.

Der Bürgermeister der Gemeinde Ahrntal, Helmut Klammer, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Zivilschutzlandesrat Arnold Schuler (alle SVP) zeigten sich auf der Pressekonferenz tief bestürzt. Sie dankten den Rettungskräften.

Im Einsatz standen rund 160 Mitglieder der Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Carabinieri sowie von der Unfallseelsorge und Psychologen. Die Verletzten wurden zum Teil mit dem Hubschrauber in die Krankenhäuser Bruneck, Brixen und Innsbruck gebracht.