Bozen: Aggro-Hund hatte schon anderem Kind [3] Ohr abgebissen

Bozen – Die Hundeattacke auf einen dreijährigen Jungen in Bozen hat nicht nur die Menschen in Bozen in Aufruhr versetzt. Auch weit darüber hinaus herrscht Unverständnis und Bestürzung über den tragischen Vorfall. Der Bub wurde – wie berichtet – am Montagabend im Europapark von einem Hund der Rasse Amstaff angefallen und ins Gesicht gebissen. Das Tier war ohne Leine und ohne Maulkorb im städtischen Grün herumgelaufen. Sein Besitzer war nicht zugegen, er hatte das Tier einer Bekannten anvertraut.

Bub auf dem Weg der Besserung

Nach der Attacke musste der Bub im Bozner Krankenhaus notoperiert werden. Seine Lippen und eine Wange sind durch den festen Biss arg verletzt worden. Wie die Zeitung Alto Adige am Donnerstag berichtet, war der Dreijährige im Anschluss auf der Intensivstation in Behandlung. Von dort kann er laut dem Bericht im Laufe des Tages entlassen werden. Es soll ihm langsam besser gehen. Es werden aber wohl bleibende Spuren der Bissverletzung zurückbleiben.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Indes hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Es war nämlich nicht das erste Mal, dass der Hund zugebissen hat. Weil es bereits einige Vorfälle gegeben hatte, wurde das Tier vom Veterinärdienst als gefährlich eingestuft und dem Halter wurde die Pflicht auferlegt, den dreijährigen Hund nur mit Maulkorb und Leine auszuführen. Zeugenaussagen zufolge wurde diese Auflage aber regelmäßig missachtet. Der Hunde-Besitzer, der zudem eine schwierige Vergangenheit mitbringt, könnte wegen Körperverletzung angeklagt werden, ebenso seine Bekannte, die den Hund in den Park ausgeführt hatte.

Im November 2021 anderem Jungen Ohr abgebissen

Das kann auch eine Frau aus Bozen bestätigen, deren dreieinhalbjähriger Sohn im November 2021 von eben diesem Hund im Europapark angefallen wurde. Plötzlich sei das Tier auf den Jungen losgegangen und habe zugebissen. Dabei hat der Bub den Teil eines Ohrs verloren. “Ich habe mich mit aller Kraft auf das Muskelpaket auf vier Beinen geworfen, um meinen Sohn zu schützen. Irgendwann hat der Hund dann von ihm abgelassen. An diesem Tag bin ich 20 Jahre gealtert”, so die Mutter. Sie hat in den vergangenen Monaten auch mehrfach die Polizei darüber unterrichtet, dass der Amstaff nicht mit dem vorgeschriebenen Maulkorb ausgeführt wurde. Als die Streife dann eintraf, waren der Halter und der Hund bereits weitergezogen.

Amstaff beschlagnahmt – was geschieht mit ihm?

Der Hund der Rasse Amstaff wurde bekanntlich beschlagnahmt und befindet sich jetzt im Tierheim in der Sill. Dort ist er nun für zehn Tage in einer Art Quarantäne, bevor weitere Schritte unternommen werden. Dadurch wird geprüft, ob der Hund eine Krankheit hat, die er dem Dreijährigen durch den Biss womöglich übertragen haben könnte. Danach wird eine Kommission entscheiden, wie es mit dem Hund weitergeht. Derzeit scheinen drei Szenarien möglich: Der Amstaff könnte in ein spezielles Zentrum für aggressive Tiere kommen. Es könnte auch entschieden werden, dem Hund sein Verhalten abzutrainieren, was langwierig und aufwendig wäre oder er könnte eingeschläfert werden. Dass der Hund zu seinem Halter zurückkehren kann, scheint hingegen keine wahrscheinliche Option zu sein.

Offiziellen Zahlen zufolge werden in Südtirol jährlich rund 500 Hundebisse registriert. Sie betreffen zu 20 Prozent dem Hund unbekannte Personen, die in Bewegung waren – also zum Beispiel vorbeigelaufen sind. Auch während des Spiels mit Hunden, bei Streitigkeiten mit anderen Hunden oder bei der Verteidigung des Territoriums werden Bisse verzeichnet.