Bozen: Bei normaler Verkehrskontrolle – Stadtpolizei stößt auf 2,6 Kilo Haschisch

Bozen – Bei einer normalen Verkehrskontrolle hat die Stadtpolizei von Bozen heute einen großen Drogenfund machen können. Schwer hatten es die Beamten nicht, denn aus dem angehaltenen Auto – ein Audi A7 – strömte intensiver Cannabis-Geruch. Gesteuert wurde der Wagen von einem jungen Mann aus Albanien, am Beifahrersitz saß ein volljähriger Italiener, dessen Mutter die Halterin des Pkw ist.

Nachdem der diensthabende Staatsanwalt informiert wurde, durchsuchten die Ordnungshüter die Wohnungen der beiden Insassen und in der Garage fanden sie 2,6 Killogramm Haschisch, das in 26 Pakete aufgeteilt war sowie 23 Säckchen mit THC-Snacks. Außerdem stießen die Exekutivbeamten auf 790 Euro in bar, eine Schreckschusspistole mit Munition, ein Messer und einen Schlagring.

Drogen, Geld und Waffen wurden beschlagnahmt. Für jenen jungen Mann, dem das Rauschmittel zugeordnet werden konnte, klickten die Handschellen und er wurde in den Hausarrest überstellt.

Inzwischen laufen die Ermittlungen zu möglichen weiteren Hintermännern, die bei der Verteilung der nicht unerheblichen Menge an Drogen beteiligt sein könnten.