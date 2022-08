Bozen: Bitterer Tag für Fahrradbesitzer

Bozen – In Bozen waren erneut Raddiebe in Aktion. Aus einer Garage in der Reschenstraße haben die Übeltäter drei E-Bikes im Wert von 5.000 Euro gestohlen.

Die Bewohner des betreffenden Wobi-Mehrfamilienhauses beklagen sich darüber, dass das Tor zu Garage schon seit längerer Zeit defekt ist und nicht repariert wurde.

Bereits zuvor war es in den Garagen des Wohnkomplexes zu Diebstählen gekommen. So wurden Medienberichten zufolge Autoreifen und Benzin entwendet.