Bozen: Diebstahl in Supermarkt

Bozen – Zu einem Raubüberfall kam es heute in der Renonstraße in Bozen. Ein junger Mann hatte versucht, illegal Waren aus einem Supermarkt zu entwenden.

Der Verdächtige war den Beamten bereits wegen zahlreicher anderer Straftaten bekannt und hält sich zurzeit illegal in Italien auf. Er wurde vom Verkaufspersonal durch die Videoüberwachungskameras auf frischer Tat ertappt. Nach Eingreifen des Sicherheitspersonals wurde der Verdächtige gewalttätig und schlug mehrmals auf einen der Angestellten ein. Die Carabinieri trafen kurz darauf am Tatort ein und verhafteten den jungen Mann. Der Verdächtige wurde in das Gefängnis von Bozen gebracht.