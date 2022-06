Bozen: Explosion in Tiefgarage

Bozen – In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages gingen zahlreiche Anrufe in die Zentrale der Berufsfeuerwehr ein. Grund dafür war eine Explosion in der Nicolo-Rasmo-Straße.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass drei Fahrzeuge in einer Tiefgarage brannten. Zugleich hatte auch eine Markise im Nebengebäude Feuer gefangen. Angesichts des ausgedehnten Brandes wurden unmittelbar die Freiwillige Feuerwehr Gries sowie der Rettungsdienst zur Verstärkung angefordert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Wohnkomplex auch kurzzeitig evakuiert werden. Zwei Personen, darunter eine hochschwangere Frau, wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Grund für diesen verheerenden Brand ist nun Gegenstand der Ermittlungen.