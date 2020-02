Bozen: Kletterkünstler schlägt in Pizzeria zu

Einbruch am frühen Morgen

Bozen – In Bozen haben erneut Einbrecher zugeschlagen – diesmal in der Pizzeria Da Gigi in der Verona-Straße. Wie Alto Adige online berichtet, gelang es dem Täter, die Registrierkasse zu entwenden.

Der Einbruch hat sich am Samstag um 6.00 Uhr in der Früh ereignet. Der Dieb ist offenbar über das Fenster oberhalb der Eingangstür ins Innere des Lokals geklettert.

Obwohl der Alarm ausgelöst wurde, gelang dem Eindringling die Flucht. Die Carabinieri ermitteln.

Wie viel Geld erbeutet werden konnte, ist noch unklar. Der Betreiber des Lokals ist unterdessen erzürnt. Er hat Fotos, die das Ausmaß des Schadens zeigen, auf Facebook veröffentlicht.