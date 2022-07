Bozen: Fassadenkletterer schlagen wieder zu

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt ist es erneut zu einer Einbruchsserie gekommen. Dieses Mal war der Stadtteil Gries betroffen.

Vor allem Wohnungen in der Vittorio-Veneto-Straße lagen im Fokus der akrobatischen Kriminellen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Sie nutzten Gasleitungen und Dachrinnen, um an der Fassade in die höher gelegenen Stockwerke zu klettern.

Meist handelt es sich um kleine und leichte Personen, die mit unglaublicher Geschwindigkeit auch in den dritten oder vierten Stock eines Mehrfamiliengebäudes vordringen können. Genauso schnell sind die Fassadenkletterer in der Wohnung ihrer Begierde und durchstöbern sie nach Wertgegenständen – auch wenn die Bewohner im Wohnzimmer TV schauen oder schlafen.

Die Polizei, die derzeit größtmögliches Stillschweigen über das Phänomen in Bozen bewahrt, erinnert daran, Fenster, Türen und Rolläden gut zu verschließen. Keinesfalls sollte man seine Abwesenheit auf sozialen Netzwerken verkünden. Auch sollten die Nachbarn informiert werden, wenn man in den Urlaub fährt. Bei verdächtigen Geräuschen oder Vorkommnissen könnten diese dann die Ordnungshüter alarmieren. Alarmanlagen und Videoüberwachung würden abschreckend wirken, so die Behörden.

Die Polizei rät zudem dazu, mögliche Wertgegenstände zu fotografieren, um die Bilder einer möglichen späteren Anzeige beilegen zu können. Das erleichtere die Ermittlungsarbeit. Am besten sei es aber, Wertsachen erst gar nicht in der Wohnung aufzubewahren.