Bozen: Frau droht Gebäude in die Luft zu jagen

Bozen – Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es am Samstagvormittag in der Turin-Straße in Bozen gekommen. Wegen eines Gaslecks musste gegen 8.30 Uhr ein Gebäude des Wohnbauinstituts evakuiert werden. Wie sich herausstellte, strömte das Gas aus der Wohnung einer Frau, die bereits in der Vergangenheit für Probleme gesorgt hat.

Als die Berufsfeuerwehr an die Wohnungstür klopfte, öffnete zunächst niemand. Die Feuerwehr schloss darauf das Ventil beim Zähler und betrat anschließend das Appartement, wo die Bewohnerin schlief.

Gleichzeitig stellten sie fest, dass das Gas aus einer durchschnittenen Leitung in die Wohnung drang. Wie die anderen Mieter gegenüber der italienischen Tageszeitung erklärten, soll dann die Bewohnerin aufgewacht sein. Als sie die Wehrleute sah, flippte sie aus und verbannte sie aus dem Appartment.

Anschließend sperrte sie sich ein und schrie in den Innenhof, sie werde das gasdurchflutete Gebäude in die Luft jagen. Auch die Polizei, Sanitäter, der Notarzt und Mitarbeiter der SEAB trafen ein, um die delikate Situation zu entschärfen.

Während die Mitarbeiter der SEAB den Gaszähler entfernten, schafften es die Polizisten, der Notarzt und der Krankenpfleger in die Wohnung. Nachdem sie auf die Frau eingeredet hatten, verabreichten sie ihr ein Beruhigungsmittel und brachten sie gegen 10.30 Uhr zum Krankenwagen.

Die Mieter befürchten allerdings, dass die Sache damit nicht erledigt ist und dass es erneut zu Zwischenfällen kommen könnte. Die Frau leidet offenbar seit Jahren unter Drogenproblemen. In der Vergangenheit hatte sie bereits einen brennenden Koffer auf Motorräder geworfen, die unter ihrem Fenster geparkt waren. Viele davon wurden beschädigt. Auch zu Vorfällen von Gewalt soll es gekommen sein.