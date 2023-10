Bozen: Gehbehinderte Frau ungebremst von Auto angefahren

Unfall in der Freiheitsstraße

Bozen – In der Bozner Freiheitsstraße in Bozen hat sich am frühen Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen.

Eine ältere und gehbehinderte Frau wurde gegen 18.00 Uhr von einem Auto angefahren. Medienberichten zufolge erfolgte der Aufprall ungebremst. Die Frau wurde in der Folge durch die Luft geschleudert.

Unklar ist, wie schwer ihre Verletzungen sind. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.