Bozen: Kind [3] von freilaufendem Hund attackiert und schwer verletzt

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt ist es am Montag gegen 18.00 Uhr zu einem Vorfall gekommen, der ein ganzes Stadtviertel in Schockstarre zurückgelassen hat. Im Europapark, einem grünen Fleck im ansonsten mit hohen Wohntürmen dicht bebauten Viertel, hat ein Hund einen dreijährigen Jungen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, spielte der Dreijährige im Schatten eines Baumes mit einigen anderen Kindern, als ein American Staffordshire Terrier – eine Kreuzung zwischen Terrier und Bulldog – auftauchte und dem Jungen plötzlich in Lippe und Wange biss. Um ein Haar wäre auch ein Auge betroffen gewesen. Mutter und Großmutter griffen umgehend ein und versuchten, den Vierbeiner zu verscheuchten. Doch dieser wollte seinen Biss zunächst nicht lösen.

Andere Besucher alarmierten die Notrufzentrale und kamen dem Kind ebenfalls zu Hilfe. Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes mussten den Dreijährigen intubieren. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Junge ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste er eine Not-Operation über sich ergehen lassen. Nach wie vor befindet sich das Kleinkind auf der Intensivstation, er schwebt aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Die Heilung seiner Verletzungen im Gesicht wird aber wohl langwierig sein.

Auch die Staatspolizei war vor Ort und stellte Ermittlungen an. Offenbar war der American Staffordshire Terrier nicht angeleint auf der Grünfläche unterwegs. Sein eigentlicher Halter war nicht vor Ort. Er hatte den registrierten Hund in die Obhut einer Bekannten gegeben, die ihn wohl an jenem Abend frei laufen ließ. Dennoch muss sich der Halter für den Vorfall verantworten. Der Fall liegt derzeit auf dem Schreibtisch von Staatsanwältin Federica Iovene.

Der Amstaff wurde indes von der Polizei ins Tierheim in die Sill gebracht. Zeugenaussagen zufolge soll es bereits früher mit dem Hund zu Problemen gekommen sein.