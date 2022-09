Bozen: Nach dem Flugzeugabsturz laufen die Ermittlungen

Bozen – Ein Leichtflugzeug ist am Samstagnachmittag auf dem Interspar-Parkplatz südlich des Messegeländes in der Buozzi-Straße in Bozen notgelandet. Dabei wurden fünf Personen verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die beiden jungen Südtiroler an Bord des Fliegers – der Pilot und seine Begleiterin – konnten sich selbst aus der Maschine befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Am Steuer des Flugzeugs saß ein 23-jähriger Südtiroler, der nun aufgefordert wird, die Ereignisse und die Gründe für die Notlandung zu erklären.

Auch drei Pkw-Insassen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr von Bozen kümmerte sich um die Aufräumarbeiten und barg das Flugzeug, das beschlagnahmt wurde. Die Ursachen für die Notlandung waren zunächst unklar, es wurden Ermittlungen aufgenommen.

Die Notlandung hätte weitaus schlimmer ausfallen können, da sich in der Gegend zahlreiche Geschäfte befinden, in denen am Samstagnachmittag reger Betrieb herrschte.

Viele Personen unterbrachen ihre Einkäufe, um die Bergung des abgestürzten Flugzeugs und der Autos zu beobachten.

Das zweisitzige Ultraleichtflugzeug war nur kurz vor dem Unfall in Jenesien oberhalb von Bozen gestartet. Nach Angaben einiger Zeugen schlug es wenige Minuten nach dem Start mit einem Flügel auf dem Dach eines Gebäudes auf und stürzte dann auf die Zufahrt zum Parkplatz des Supermarktes, wo es ein geparktes Auto und zwei fahrende Autos traf.

Der Vorfall entfachte die Kontroverse um den Bozner Flughafen neu. Viele betrachten den Flughafen als zu gefährlich, weil er sehr nahe am Stadtzentrum liegt.

Der 23-jährige Pilot Manuel Pernbrunner aus Jenesien, der am Steuer saß, sagte den Ermittlern, dass er sich auf dem Weg zum Flughafen befunden habe, als das Flugzeug plötzlich nicht mehr zu kontrollieren gewesen sei.

Die Staatsanwaltschaft hat das Flugzeug beschlagnahmt und wird demnächst von Experten von der italienischen Zivilluftfahrtbehörde ENAC einer ersten Untersuchung unterzogen. Herausgefunden werden soll, wodurch das Unfall verursacht wurde oder ob er möglicherweise auf ein falsches Manöver zurückzuführen ist. Die Polizei führt die Ermittlungen durch.