Bozen: Rüpelhafte Fahrradfahrerin gesucht

Bozen – Auf den Straßen in Südtirol scheint es immer rauer zuzugehen. Die Zeitung Alto Adige berichtet heute von einem bedenklichen Fall von Fahrerflucht, bei der eine 82-jährige Boznerin das Nachsehen hatte. Sie war am Samstagvormittag mit dem Fahrrad in der Italienstraße unterwegs. Bei der Kreuzung zur Horazstraße hielt sie an der Ampel an. Als die Seniorin wieder aufsitzen wollte, als die Ampel grün anzeigte, wurde sie von einer anderen Fahrradfahrerin angerempelt und kam zu Sturz.

Dieser stellte sich als fatal heraus: Die 82-Jährige hat ein Schädel-Hirn-Trauma, den Bruch des Handgelenks und einige äußerliche Verletzungen erlitten. Im Krankenhaus wurde ihr eine vorläufige Heilungsdauer von 35 Tagen mitgeteilt. Die Frau, die sie mit dem Fahrrad angefahren hat, hielt laut den Aussagen der Zeugen lediglich kurz an und sagte zu anderen Passanten, dass sie sich kümmern sollten. Dann fuhr sie weiter.

Der Sohn der 82-Jährigen ist darüber erschüttert. “Wir wollen kein Geld, wir wollen aber wissen, wer so etwas tut”, erklärt er gegenüber der italienischen Tageszeitung Alto Adige. Die Stadtpolizei hat den Unfall aufgenommen, doch die Überwachungskamera in diesem Bereich zeigt in die entgegengesetzte Richtung und die anderen Überwachungskameras in der Italienstraße waren zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Die Identität der rüpelhaften Fahrradfahrerin bleibt damit vorerst unbekannt. Doch mögliche Zeugen sind aufgerufen, sich bei den entsprechenden Stellen zu melden.