Bozen: So gefährlich kann Polizeiarbeit sein

Bozen – Dass die Arbeit der Ordnungshüter mitunter Gefahren in sich birgt, zeigte sich am Donnerstag in Bozen.

Gemeinsam mit der Einheit für Kriminalprävention aus Mailand kontrollierte die Staatspolizei ein stillgelegtes Gebäude in der Industriezone, das von einigen Personen illegal bewohnt wurde.

Die Exekutivbeamten trafen dabei auch auf zwei Männer aus Tunesien, die sich illegal im Staatsgebiet aufhielten. Sie waren bereits polizeibekannt und identifiziert worden. Daher wurden sie mit auf die Quästur genommen, wo für sie die Ausweisungsprozedur beginnen sollte.

Diese Prozedur sieht auch einige medizinische Untersuchungen vor, die vor der Überstellung ins Ausweisungszentrum in Turin notwendig sind.

Während einer der beiden Tunesier kooperativ war und alle Maßnahmen über sich ergehen ließ, leistete der andere Mann plötzlich Widerstand.

Als er von vier Polizeibeamten für die Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, griff er diese in der Notaufnahme plötzlich an und schlug ihnen auf den Rücken, ins Gesicht und in die Beine.

Dabei erlitten die Ordnungshüter Verletzungen, die mit einer Heilungsdauer von zwei bis sieben Tagen beziffert wurden.

Nur schwer konnten sie den aufmüpfigen Mann überwältigen und festnehmen. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht und muss sich vor seiner Ausweisung wegen der Straftaten verantworten.