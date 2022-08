Bozen: Touristen mit “Beil” angegriffen

5 Gründe, warum LinkedIn für Unternehmen wichtig ist

Darum sollte ein Unternehmen auf keinen Fall auf ein LinkedIn Profil verzichten: Kommunikation und Austausch auf einem professionellen Level geht! Mittlerweile hat sich die Businessplattform mit rund 810 Millionen Usern weltweit etabliert und die daraus resultierende Reichweite ist immens. Grund dafür ist die Vernetzung der User untereinander. Via LinkedIn erreicht man nicht nur Mitarbeiter, künftige und bestehende Kunden, sondern auch potenzielle Bewerber. So dient LinkedIn also nicht nur zum Austausch, sondern auch dem eigenen Marketing.