Bozen: Waldbrand auf dem Virgl

Bozen – Am späten Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bozen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen sowie den Freiwilligen Feuerwehren Oberau-Haslach und Gries zu einem ausgedehnten Waldbrand auf den Virgl alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Wehrleute drohte der in Gebäudenähe ausgebrochene Waldbrand auf ein Wohnhaus überzugreifen. Durch die Abgelegenheit und die schwierige Erreichbarkeit des Einsatzortes, der für größere Tanklöschfahrzeuge unzugänglich ist, mussten aufwendige Löscharbeiten in die Wege geleitet und längere Wasserzubringerleitungen installiert werden. Aufgrund der extremen Wasserknappheit in dieser Zone wurde ein Hubschraubereinsatz angefordert.

Durch den im betroffenen Waldstück massiv vorhandenen Rauch sind die Feuerwehrleute dazu gezwungen, für die Löscharbeiten schweres Atemschutzgerät einzusetzen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bozen, die sich mit einem Waldbrandlöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, zwei Transportfahrzeugen mit Waldbrandlöschanlagen sowie mit 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, befanden sich die Berufsfeuerwehr Bozen, die Freiwilligen Feuerwehren Oberau-Haslach und Gries, die Forstbehörde und die Stadtpolizei im Einsatz.