Bozen: Wie ein Tier auf junge Frau gestürzt

Bozen – In Oberau Haslach ist in der Nacht auf Dienstag eine junge Frau (20) auf dem Heimweg von einem Mann angefallen worden. In einer dunklen Ecke hat er laut der Zeitung Alto Adige auf sein Opfer gewartet und sie dann zu Boden geworfen. Das Ganze fand gegen 3.00 Uhr statt. Kurz zuvor hatte sich die junge Frau von einem Freund verabschiedet, der sie begleitet hatte. Nur noch wenige Schritte trennten sie von ihrem Zuhause.

Dann geschah aber das Unvorstellbare. Ein Mann trat aus der dunklen Ecke und warf sich auf sie. Er versuchte ihr die Hosen herunterzustreifen – wohl um sie zu vergewaltigen. Doch die 20-Jährige schrie so laut sie nur konnte und wurde erhört. Ein Anrainer, der aufgewacht war, weil es ihm nicht so gut ging, hörte die Hilferufe auf der Straße und sah nach dem Rechten. Vom Fenster aus machte er sich bemerkbar. Der Übeltäter konnte somit nicht mehr anders, als von seinem Opfer loszulassen. Mit einem Fahrrad trat er die Flucht an.

Die 20-Jährige blieb mit einem Schock und völlig verstört zurück und wurde von ihrem Retter und den alarmierten Ordnungskräften der Staatspolizei betreut. Umgehend suchten mehrere Streifen das Gebiet rund um den Tatort ab, doch von dem Angreifer gab es keine Spur mehr. Jetzt laufen die Ermittlungen, über die sich die Quästur ausschweigt. Vermutlich werden auch die Bilder der Überwachungskameras der Gegend ausgewertet.

Die Nachricht vom Vergewaltigungsversuch kam dennoch über die Anwohner ans Licht. Eine Frau meint, dass sie verstehe, dass die Ermittlungen laufen. Die Frauen von Bozen sollten dennoch über den Vorfall Bescheid wissen.