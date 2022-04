Bozen: Zehnjähriger Junge wohlauf gefunden

Suchaktion in St. Anton mit Happy End

Bozen – In St. Anton in Bozen war am Dienstagnachmittag eine Suchaktion nach einem zehnjährigen Jungen im Gange.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Nachmittag berichtet, waren Bergrettung, eine Hundesuchstaffel, die Finanzpolizei, die Carabinieri und die Feuerwehr im Einsatz.

Das Suchgebiet umfasst das Gebiet von St. Anton bis zum Eingang des Sarntals. Weinberge, bewaldetes Gebiet und an der Talfer wurden nach dem abgängigen Kind durchkämmt – mit Erfolg.

Der Bub wurde glücklicherweise wohlauf gefunden.