Bozen: Zwei Ladendiebe leisten Widerstand

Bozen – Für die Staatspolizei in der Südtiroler Landeshauptstadt war der Sonntag keineswegs ein Ruhetag. Sie hatten nämlich ordentlich zu tun. Wiederholt wurden die Polizeistreifen wegen Ladendiebstählen alarmiert.

Zwei dieser Episoden haben letztlich zu zwei Festnahmen geführt. Die beiden Ladendiebe wurden mit ihrer Beute geschnappt, wehrten sich aber mit Gewalt gegen die Verhaftung.

So gelang einem der beiden Übeltäter die Flucht aus dem Bekleidungsgeschäft, da er die Diebstahlsicherungen entfernt hatte. Den beiden Wachleuten, die sich ihm dann in den Weg stellten, begegnete er mit Gewalt, die er auch nicht bei der Ankunft der Ordnungshüter unterließ.

Noch während die Polizeibeamten die Aussagen der Angestellten aufnahmen, schrillte ein Diebstahlalarm und ein weiterer Mann setzte mit eben gemachter Beute zur Flucht an. Die Exekutivbeamten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten auch Verstärkung. Der in die Enge getriebene Mann holte gegen die Polizisten aus und ließ sich nur schwer überwältigen. In seinem Rucksack fanden sich eine Vorrichtung zum Überwinden der Diebstahlsicherung, mehrere Kleidungsstücke und Scheren.

Der Mann wurde wegen versuchten Raubes und dem Tragen von Waffen verhaftet.

Es gilt die Unschuldsvermutung.