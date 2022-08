Bozner Guntschnaberg: Brandstifter gestellt

Bozen – Am Morgen des 26. August 2022 verhafteten Beamte der Quästur und der Forstverwaltung sowie Feuerwehrleute der Bozner Berufsfeuerwehr einen italienischen Staatsbürger. Der junge Mann wurde in flagranti dabei ertappt, wie er in einem Wald Feuer legte. Diese Straftat wird laut dem Artikel 423 bis Absatz 1 des Italienischen Strafgesetzbuches mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet.

Die Verhaftung erfolgte, nachdem in der Feuerwehrzentrale Bozen über die Notrufnummer 112 die Meldung über einen Waldbrand an der Guntschna-Promenade eingegangen war.

Auf dem Weg zum Brandort, unmittelbar nach der Einfahrt zur Straße nach Jenesien, wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie er in zügigem Tempo hinunterlief. Da er eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer Person aufwies, die im Verdacht stand, der Brandstifter von Bränden zu sein, die kürzlich in der Provinzhauptstadt gelegt worden waren, und deren Foto der Staatspolizei und der Feuerwehr seit mehreren Tagen vorlag, zog der junge Mann sogleich die Aufmerksamkeit der Wehrleute auf sich.

Die Feuerwehrleute, die ihn erkannt hatten, forderten den jungen Mann sofort auf, stehenzubleiben. Ohne zu antworten, ergriff der junge Mann aber sogleich die Flucht. Die Wehrleute, die die Polizei, die am selben Ort im Einsatz war, um Unterstützung baten, verfolgten den Verdächtigen. Innerhalb kürzester Zeit konnte der junge Mann von ihnen gestellt werden. Bei der Durchsuchung durch Beamte der eben eingetroffenen Forstpolizei kam ein klappbares Gasfeuerzeug mit langem Lauf zum Vorschein.

Die Beamten der Mobilen Einsatzgruppe der Quästur, die mit den Ermittlungen zu den im Juli ausgebrochenen Waldbränden betraut worden waren, erkannten in dem von der Feuerwehr festgenommenen jungen Mann jene Person, die verdächtigt wurde, einige der in der Gegend von Bozen gelegten Brände entfacht zu haben.