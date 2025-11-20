Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brand auf Gelände der Klimakonferenz unter Kontrolle
Sicherheitskräfte blockierten den Zugang zur COP30 wegen eines Brandes

Brand auf Gelände der Klimakonferenz unter Kontrolle

Donnerstag, 20. November 2025 | 19:32 Uhr
Sicherheitskräfte blockierten den Zugang zur COP30 wegen eines Brandes
APA/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA


Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Das Feuer auf dem Gelände der Klimakonferenz COP30 am Donnerstag in Belém ist nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht worden. Tourismusminister Celso Sabino gab im Fernsehen Entwarnung. Zuvor waren zumindest Teile des Geländes evakuiert. Die Konferenzteilnehmer versammelten sich ruhig auf einem Platz vor dem Konferenzgelände, wie Reporter am Donnerstag berichteten. Zuvor hatten sie gesehen, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen.

“Es ist schon unter Kontrolle, die Feuerwehr des Bundesstaates Pará ist vor Ort”, sagte Sabino im Fernsehen. Es sei niemand verletzt worden. Bilder und Videos zeigten Flammen und Rauch in dem Gebäude, ein Konferenzzentrum auf dem Gelände eines früheren Flughafens. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) war nicht gefährdet, da er aus Termingründen bereits zuvor aus Belém abgereist war.

Delegierte, Beobachter der COP30 und Journalisten schnappten sich ihre Taschen und anderen Habseligkeiten und rannten zu den Ausgängen. Die Polizei und Sicherheitskräfte bildeten eine Sperrlinie, damit sich niemand dem Gefahrengebiet nähern konnte. Im Hintergrund waren Sirenen zu hören.

Sicherheitskräfte: kleines Feuer

Es habe sich um ein kleines Feuer gehandelt, sagten Sicherheitskräfte weiter. Auch sie bestätigten, dass es gelöscht sei. Die Organisatoren informierten alle Delegierten per Mail, das Gelände zu verlassen. Es habe ein Feuer in Zone B des Geländes gegeben. Stinkender Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen. Hunderte Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen. Angaben zur Ursache des Brandes lagen zunächst nicht vor.

Die österreichische Delegation und die Grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling befanden sich in Sicherheit. Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter der Grünen, war zum Zeitpunkt des Feuers nicht am Gelände. Eine APA-Korrespondentin befand sich gerade im Gespräch mit Schilling für ein Briefing, als der Brand ausbrach. Sie berichtete, dass auf dem Gelände unter den Teilnehmenden keine Panik entstand. Erwartet wurde in Belém, dass die Ereignisse den Abschluss der Konferenz weiter verzögern wird. Offiziell ist das Ende der COP30 für Freitag geplant, es wird aber erwartet, dass so wie in vielen Jahren davor die Verhandlungen in das Wochenende verlängert werden müssen.

