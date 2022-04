Brand einer Hackschnitzelanlage in Latzfons

Latzfons – In Latzfons bei Klausen ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem in der Handwerkerzone gekommen. Bei Ankunft der Feuerwehren schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude.

Alarm wurde um 1.24 Uhr in der Früh geschlagen. Die Feuerwehrleute konnten eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das restliche Betriebsgebäude verhindern. In einem mehrstündigen Einsatz haben sie den Silo unter Atemschutz bereits teilweise ausgeräumt, um alle Glutnester vollständig ablöschen zu können.

Der Einsatz ist noch im Gange und die aufwendigen Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Latzfons mit den Feuerwehren von Verdings, Klausen, Garn und Feldthurns.