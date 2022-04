Brand eines gasbetriebenen Fahrzeugs in Bozen

Bozen – Am Dienstag ist gegen 5.55 Uhr die Bozner Berufsfeuerwehr zum Brand eines gasbetriebenen Autos in die Giuseppe di Vittorio-Straße in der Industriezone von Bozen gerufen worden.

Die Einsatzmannschaft war sofort an Ort und Stelle und löschte den Brand. Das Fahrzeug wurde im vorderen Bereich völlig zerstört.

Auch eine Streife der Carabinieri ist eingetroffen, um die notwendigen Ermittlungen durchzuführen. Verletzt wurde niemand.