Brand in Bozner Altstadt

Bozen – In der Nacht kam es in der Bozner Altstadt zu einem Brandeinsatz in einem Wohngebäude. Gegen 2.27 Uhr rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen gemeinsam in die Kapuzinergasse aus. Im Eingangsbereich eines Wohngebäudes geriet Isoliermaterial in Brand, wodurch es auch zu einer starken Rauchentwicklung kam. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert und rund ein Dutzend Insassen vor Ort rettungsdienstlich betreut. Fünf Personen mussten aufgrund von Schwächeerscheinungen und Rauchgasvergiftungen in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert werden. Der Brand selbst konnte von den Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten sowie die notwendig gewordenen Entrauchungsmaßnahmen und Kontrollen des Gebäudes zogen sich jedoch eine Weile hin.

Vor Ort im Einsatz, welcher teilweise nur mit schweren Atemschutzgeräten durchgeführt werden konnte, standen 15 Männer der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen mit mehreren Tanklösch- und Löschfahrzeugen. Auch mehrere Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge des Weißen- und Roten Kreuzes der Sektionen Bozen und Überetsch, der Streifendienst der Bozner Quästur, der Funkstreifendienst der Carabinieri- Kompanie von Bozen, der rettungsdienstliche organisatorische Leiter von Bozen, sowie ein Notarzt des Sanitätsbetriebes standen vor Ort im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen. Mit den Ermittlungen wurde der Streifendienst der Bozner Quästur betraut.