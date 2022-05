Brandeinsatz in Laubengasse Bozen

Bozen – Nach dem spektakulären Brandeinsatz in einem Wohngebäude in der Kapuzinergasse in der Nacht von Freitag auf Samstag, über welchen bereits berichtet wurde, gab es am Samstagnachmittag in der Bozner Altstadt neuerlich einen Brandalarm. Diesmal war es die Laubengasse, von wo aus eine Rauchentwicklung aus einem Kellerluftschacht gemeldet wurde. Gegen 16 Uhr rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen zur Einsatzstelle an. Vermutlich wurde eine nicht vollständig abgelöschte Zigarette achtlos über einen am Straßenboden liegenden Gitterrost, welcher als Abdeckung eines Luftschaftes dient, geworfen, wodurch dort abgelagerte Papierreste und Schmutzrückstände zu modern begannen. Dank des raschen Einsatzes von insgesamt acht Mann der Feuerwehren Bozen konnte die Situation noch vor Ausbruch eines wirklichen Brandes von der Feuerwehr entschärft werden. Dadurch konnten auch Brand- und Rauchschäden in den am Luftschacht angrenzenden Kellergeschossen des betroffenen Laubenhauses verhindert werden. Nach ca. einer halben Stunde konnten die Einsatzmannschaften wieder einrücken.

Da es nicht das erste Mal wäre, dass Brände mit weitreichenden Folgen durch achtlos weggeworfene Zigaretten verursacht werden, möchte die Berufsfeuerwehr Bozen an die Bürger appellieren, die für diesen Zwecke von der Stadt Bozen angebrachten Aschenbecher zu verwenden.