Brandstifter von Bozen aus Hausarrest entlassen

Bozen – Die Behörden haben den mutmaßlichen Brandstifter von Bozen aus dem Hausarrest entlassen. Medienberichten zufolge muss er aber täglich bei der Polizei vorstellig werden.

In den Sommermonaten hat es rund um Bozen immer wieder gebrannt. Schließlich wurde Ende August der 20-jährige Mann aus Bozen in der Nähe eines Feuers am Glaningerwegs mit einem Feuerzeug angehalten.

Er steht im Verdacht, mehrere Brände rund um Bozen gelegt zu haben. Die Ermittler halten sich derzeit noch bedeckt.