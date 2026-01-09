Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brennerautobahn Richtung Süden nach Schneefällen vorerst zu
Frostiges Winterwetter hat ganz Österreich im Griff

Brennerautobahn Richtung Süden nach Schneefällen vorerst zu

Freitag, 09. Januar 2026 | 10:15 Uhr
Frostiges Winterwetter hat ganz Österreich im Griff Winter Eis
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Die Tiroler Brennerautobahn (A13) in Fahrtrichtung Brenner ist Freitagvormittag zwischen Innsbruck Süd- und Patsch vorerst komplett gesperrt worden. Grund dafür waren nach starken Schneefällen hängen gebliebene Lkw, sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. Die Sperre dürfte voraussichtlich bis 11.00 Uhr andauern, hieß es. Vorerst bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Rückstau in Richtung Süden.

Pkw konnten über die Brennerstraße (B 182) ausweichen, der Schwerverkehr musste die Dauer der Sperre abwarten. In Fahrtrichtung Norden bzw. Innsbruck wurden indes keine nennenswerten Probleme gemeldet.

“Erhöhtes Einsatzaufkommen” für Feuerwehren in Oberösterreich

Der zum Teil starke Schneefall in den frühen Morgenstunden führte am Freitag in Oberösterreich zu einem “erhöhten Einsatzaufkommen” bei den Feuerwehren, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Lkw und Pkw rutschten von Straßen ab und mussten geborgen werden. Bei zwei Unfällen seien Personen verletzt worden, so eine erste Übersicht am frühen Vormittag.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
41
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Kommentare
21
Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 