Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brixen: Entlastung bei Fernwärme

Brixen: Entlastung bei Fernwärme

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 10:19 Uhr
Schriftgröße

Von: luk

Brixen – Der Stadtrat der Gemeinde Brixen hat am Mittwoch, 10. Dezember, die Tarife für Wasser und Umweltdienste der Stadtwerke Brixen für das Jahr 2026 genehmigt. Auch der Fernwärmetarif wurde zur Kenntnis genommen. Für die Haushalte bringt das vor allem eines: Beim Wasser bleibt der Tarif nahezu stabil, der Mülltarif ändert sich vorerst nicht und bei der Fernwärme gibt es erstmals eine deutliche Entlastung.

„Bei der Gebührenfestlegung liegt unser Fokus darauf, die Tarife für Familien und Haushaltskunden so stabil wie möglich zu halten“, sagt Bürgermeister Andreas Jungmann.

Wasser: Nahezu stabile Preise für Haushalte

Die sichere Versorgung mit Trinkwasser zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Stadtwerke Brixen. Neben der Stadt selbst betreut die Stadtwerke Brixen AG auch den Trinkwasser- und Abwasserdienst in sieben umliegenden Gemeinden.

Für das Jahr 2026 bleibt der durchschnittliche Einheitstarif für Haushaltskunden nahezu unverändert. Steigende Kosten betreffen vor allem jene Beiträge, die an die Bezirksgemeinschaft (für Kläranlage und Hauptsammler) sowie an die Provinz abgeführt werden müssen. Gleichzeitig konnten die operativen Kosten bestätigt werden, unter anderem dank zusätzlicher Aufgaben wie der Führung der Trinkwasserleitung aus dem Vallertal oder dem Einsatz eines neuen Kanalspülwagens.

Für Familien und Haushalte bedeutet das: Die Wasserrechnung bleibt weitgehend stabil.

Umweltdienste: Abfalltarif bleibt bis April unverändert

Seit 2024 gelten für die Müllgebühren die Regeln der staatlichen Aufsichtsbehörde ARERA. Die endgültige Müllgebühr wird – wie vorgeschrieben – erst im April festgelegt, sobald die entsprechenden Finanzpläne geprüft sind. Bis dahin ändert sich für Haushalte und Betriebe nichts: Der Abfalltarif bleibt unverändert.

Fernwärme: Deutliche Entlastung dank neuem Biomasseheizwerk

Am stärksten macht sich die Neuerung bei der Fernwärme bemerkbar. Durch die Inbetriebnahme des zweiten Biomassewerks beim bestehenden Heizwerk in Vahrn steigt der Anteil erneuerbarer Energien in Brixen deutlich und das wirkt sich positiv auf die Kosten aus. Der Fernwärme-Basistarif kann 2026 auf 140 Euro/MWh gesenkt werden, was einer Reduzierung um 8 % gegenüber 2025 entspricht.

Wie bisher werden die Tarife monatlich an die Brennstoffpreise angepasst, um fair und transparent auf die Marktentwicklung reagieren zu können. Außerdem wird das Fernwärmenetz erweitert: 2026 werden auch Tils und Elvas angeschlossen.

Franz Berretta, Generaldirektor der Stadtwerke Brixen AG, erklärt dazu: „Das neue Heizwerk macht uns deutlich unabhängiger vom globalen Erdgasmarkt. Gleichzeitig profitieren die heimische Wirtschaft durch die Nutzung lokal produzierter Hackschnitzel sowie die Umwelt durch einen spürbaren Rückgang der CO₂-Emissionen. Dies stärkt nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern trägt auch aktiv zum Klimaschutz bei.“

 

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
167
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
71
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
64
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer melden sich
Kommentare
50
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer melden sich
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Kommentare
40
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 