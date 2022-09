Brixen: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

#EINSATZINFO: FF Brixen – 05.09.22 – 09:35 – Gasaustritt nach Beschädigung einer Erdgasleitung bei Bauarbeiten im Fischzuchtweg. Die Feuerwehrleute riegelten den betroffenen Bereich weiträumig ab und führten Kontrollmessungen durch. Die Techniker des Gasversorgungsunternehmens haben die Gaszufuhr abgesperrt und kümmern sich um die Reparaturarbeiten – im Einsatz mit FF Milland, Gasversorgungsunternehmen und Behörden. 🎥 Fabio de Villa / Alto Adige #Infointervento: VVF Bressanone – 05.09.22 – 09:35 – fuga di gas da tubature interrate danneggiate durante lavori in via Laghetto. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza, in attesa dell’intervento del personale dell'ente gestore, è stata interdetta l'area al passaggio pedonale e veicolare – in intervento con VVF Millan e forze dell'ordine 🎥 Fabio de Villa / Alto Adige

