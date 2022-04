Brixen: Giftköder-Meldung sorgt für Angst und Ärger

Brixen – In Brixen geht unter Hundebesitzern und Tierliebhabern gerade Angst und Ärger um. Unbekannte haben offenbar in dem Hundeareal in der Plosestraße Giftköder ausgelegt, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der schwerwiegende Vorfall von Tierquälerei wurde in den vergangenen Tagen bekannt, nachdem bei “Alina”, einer jungen Hündin, eine Vergiftung nachgewiesen wurde.

Der Hundehalter hatte sie zuvor in das besagte Hundeareal zum Austoben gebracht. Er konnte noch beobachten, wie die Vierbeinerin etwas schluckte, war jedoch nicht schnell genug, um es ihr aus dem Maul zu reißen.

Kurz darauf verschlechterte sich der Zustand von “Alina”. Sie wurde als Notfall zum Tierarzt gebracht, der eine Vergiftung nachweisen konnte. Die entsprechende Behandlung für die Hundedame wurde eingeleitet. Ihr Zustand wird als ernst beschrieben.

Der Vorfall wurde bald auch auf den sozialen Netzwerken bekannt. Andere Hundehalter sind vorgewarnt. Doch offenbar kam es schon vor dem Giftköder-Vorfall zu einem ähnlichen Ereignis. Eine Hundehalterin aus Brixen schildert, dass sie in der Hundezone in der Plosestraße Hühnerknochen gefunden habe. Diese könnten im Magen von Hunden zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Beide Vorfälle wurden den Ordnungshütern gemeldet.