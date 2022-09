Brixen: Großer Baum stürzt im Biergarten um

Brixen – Glück im Unglück hatten am Sonntag die Besucher eines Gastbetriebes in Brixen.

Gegen 13.40 Uhr stürzte plötzlich ein groß gewachsener Laubbaum im Biergarten um.

Glücklicherweise wurde niemand getroffen. Sämtliche anwesende Personen kamen mit dem Schrecken davon. Auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Die Freiwillige Feuerwehr Brixen kümmerte sich um die Sicherungsarbeiten und entfernte die gefährlichen Astteile. Ebenso im Einsatz waren die Ordnungshüter.

Erst vergangene Woche war in Bozen ein ähnlicher Vorfall passiert. Auf einem Parkplatz im Zentrum stürzte ohne Vorzeichen ein Laubbaum um und begrub mehrere Autos unter sich. Eine Person wurde leichtverletzt.

Wie in Bozen sieht es auch in Brixen so aus, als hätte sich das Wurzelwerk einfach vom Baumstamm gelöst.