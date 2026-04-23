Brixen Tourismus stellt Weichen für die Zukunft

Von: mk

Brixen – Im Rahmen der heutigen Mitgliederversammlung der Brixen Tourismus Genossenschaft wurden zentrale strategische Entscheidungen getroffen und die Weichen für die zukünftige Entwicklung der Destination gestellt. Vize-Präsidentin Pera Hinteregger eröffnete die Versammlung und führte gemeinsam mit Direktion und Team durch die Tagesordnung, die von Rückblicken über finanzielle Beschlüsse bis hin zu richtungsweisenden Zukunftsprojekten reichte.

Im Tätigkeitsbericht wurde auf ein und zugleich erfolgreiches Jahr 2025 zurückgeblickt. Erstmals konnte die Marke von einer Million Nächtigungen erreicht werden – ein Meilenstein in der Entwicklung der Destination. Noch stärker ins Gewicht fällt jedoch die deutlich gestiegene Auslastung der Beherbergungsbetriebe, die eine nachhaltige und wirtschaftlich gesunde Entwicklung widerspiegelt.

„Dieses Wachstum ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langfristigen, gemeinsamen Entwicklung – getragen von engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern und einem klaren Bekenntnis zur Qualität“, betonte Vize-Obfrau Petra Hinteregger.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Versammlung lag auf der verstärkten Zusammenarbeit im Rahmen des Konsortiums „Brixen Südtirol Dolomites Italy“. Désirée Plattner erläuterte die künftige strategische Kommunikationsmaßnahmen, die insbesondere auf eine stärkere Internationalisierung, gemeinsame Markenführung und gezielte Marktbearbeitung abzielt. Zielmärkte wie die Benelux-Staaten, Tschechien und Polen rücken dabei verstärkt in den Fokus.

Geschäftsführer Werner Zanotti ordnete diese Entwicklung in einen größeren Zusammenhang ein und verwies auf die Verantwortung, die mit dem Wachstum einhergeht: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht, aber Entwicklung bedeutet immer auch Verantwortung. Es geht darum, Frequenzen bewusst zu steuern, den Lebensraum in den Mittelpunkt zu stellen und die Qualität unserer Angebote weiterzuentwickeln.“

Gleichzeitig wurden zentrale Herausforderungen offen benannt: die Weiterentwicklung der Kooperation innerhalb der Region, die Verbesserung der Erreichbarkeit – insbesondere im Kontext des Brennerbasistunnels –, sowie der verantwortungsvolle Umgang mit dem Lebensraum. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit hervorgehoben. Eine aktuelle Bevölkerungsumfrage zeigt zudem, dass sich die Wahrnehmung des Tourismus trotz intensiver Besucherphasen nicht verschlechtert hat und nach wie vor gut ist.

Ein weiterer zentraler Punkt in der Tagesordnung war die Präsentation des Projekts Hofburggarten durch Stefanie Prieth. Das Vorhaben zielt darauf ab, einen neuen, qualitätsvollen Freiraum im Herzen der Stadt zu schaffen, als Ort der Begegnung für Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Die Mitgliederversammlung machte deutlich: Brixen Tourismus steht vor einer Phase der Weiterentwicklung, in der wirtschaftlicher Erfolg, internationale Sichtbarkeit und Lebensqualität vor Ort noch mehr in ein sensibles Gleichgewicht gebracht werden müssen. Kooperation und klare strategische Entscheidungen werden dabei zu den entscheidenden Faktoren zählen.