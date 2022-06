Bub erstickt fast: Carabiniere aus Freienfeld rettet ihm das Leben

Freienfeld/Carbonera – Ein Carabiniere aus Freienfeld, der im Urlaub mit seiner Frau unterwegs war, hat einen dramatischen Zwischenfall erlebt. Ein Kind war offenbar dem Erstickungstod nahe. Doch das Einschreiten des Ordnungshüters war vorbildlich.

Der Vorfall selbst hat sich am späten Nachmittag gegen 18.00 Uhr am vergangenen Samstag in Carbonera in der Provinz Treviso ereignet. Der Carabiniere M. M. befand sich eigentlich mit seiner Frau auf der Durchreise. Doch plötzlich bemerkte er am Straßenrand mehrere Pkw, die stehen geblieben waren. Personen, die in der Nähe standen, waren sichtlich aufgeregt.

Der Carabinieri fuhr ohne zu Zögern rechts ran und hielt an. Er näherte sich der Menschentraube und fand einen Jungen bewusstlos am Boden vor. Offenbar war ihm etwas im Hals stecken geblieben und nahm ihm den Atem, berichtet die primatreviso.it.

Dann geschah alles innerhalb weniger Augenblicke. Der Carabiniere legte unglaubliche Geistesgegenwärtigkeit und Fachkompetenz an den Tag.

Der Ordnungshüter begriff, dass die Lage ernst war. Sofort begann er, erste Hilfe zu leisten und fing mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung an – bis schließlich ein Rettungswagen kam. Auf diese Weise hatte er dem Bub das Leben gerettet.

Der Carabiniere, der ursprünglich aus Neapel stammt und in Freienfeld stationiert ist, hatte in der Vergangenheit eigens einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder absolviert.